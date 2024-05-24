Курс гривни к евро установлен на уровне 43,49 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 27 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 40,12 грн/долл., таким образом, гривня ослабла сразу на 20 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Этот показатель стал очередным историческим максимумом курса американской валюты.

Относительно евро национальная валюта также подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 43,49 грн/евро, то есть гривня ослабла на 18 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 40,14/40,17 грн/долл., евро - 43,52/43,54 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 11 копеек и составляет 40,26 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,15 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 10 копеек и составляет 43,75 грн/евро (курс продажи - 43,59 грн/евро).

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 24 мая, вырос на 15 копеек - до 40,25 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 43,75 грн за евро.

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