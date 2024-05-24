Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,16 грн, евро – 43,67 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 24 мая, вырос на 15 копеек – до 40,25 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 43,75 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,65 грн, евро – по курсу 42,75 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня подорожал на 16 копеек и составляет 40,16 грн. Курс евро при оплате картой сегодня неизменен – 43,67 грн.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подорожал на 11 копеек и составляет 40,26 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,15 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 10 копеек и составляет 43,75 грн/евро (курс продажи – 43,59 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на пятницу, 24 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,92 грн/долл. Это стало очередным историческим максимумом курса доллара. Официальный курс НБУ по евро на пятницу установлен на уровне 43,31 грн/евро, то есть гривна ослабла на 20 копеек по сравнению со вчерашним курсом.

Вас также могут заинтересовать новости: