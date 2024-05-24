Продать доллар можно в среднем по курсу 39,80 грн, евро – 43,10 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 24 мая, вырос на 10 копеек – до 40,25 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,80 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 43,70 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,10 грн за евро.

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 11 копеек и составляет 40,26 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 40,15 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 10 копеек и составляет 43,75 грн/евро (курс продажи – 43,59 грн/евро).

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Курс валют в Украине – последние новости

Доллар по официальному курсу 24 мая обновил исторический максимум: Национальный банк Украины установил на пятницу, 24 мая, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,92 грн/долл. Относительно евро национальная валюта также упала в цене: официальный курс НБУ по евро на пятницу установлен на уровне 43,31 грн/евро, то есть гривна ослабла на 20 копеек.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что "потолочная" девальвация по итогам мая не превысит максимум 1,2% от курса апреля (официальный курс доллара потенциально достигнет 40 грн), то есть она может несколько снизиться – с 1,3% в апреле до 1,2% в мае. А с начала года (за 5 месяцев) гривна может "просесть" максимально на 5% из запланированных в бюджете 7%.

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