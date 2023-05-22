Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,15 грн за долл.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 22 мая, остался на уровне предыдущего показателя - 37,60 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, по евро курс гривни ослаб на 3 копейки и составляет 40,93 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,15 грн за долл., евро-40,20 грн за евро.

Что происходит с курсом

По прогнозу аналитика Алексея Козырева, наличный курс доллара в Украине в ближайшие несколько дней до 24 мая в большинстве банков будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 37 до 37,90 грн/долл. В обменниках финкомпаний этот коридор составит от 37,05 до 37,80 грн/долл.

Видео дня

В НБУ отмечают, что по состоянию на конец мая разница между фиксированным курсом гривни и наличным наименьшая за 2023 год и достигает 50-60 копеек. В НБУ уверяют, что ситуация на валютном рынке спокойная и комфортная. Гривна продолжает укрепляться за последний месяц. И, как заявляют в Нацбанке, в ближайшие месяцы валютных колебаний они не ждут.

Сейчас разница между фиксированным курсом гривни и наличным наименьшая за 2023 год и достигает 50-60 копеек. Так, курс доллара в обменниках в продаже упал до 37,40 грн, это объясняют сезонным фактором, когда средств аграриев стало больше на рынке. Но в НБУ заявляют, что сейчас важно Украине получить международную финансовую поддержку на покрытие дефицита бюджета.

Вас также могут заинтересовать новости: