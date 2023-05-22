В обменниках доллар будет колебаться в пределах коридора от 37,05 до 37,80 грн/долл., прогнозирует аналитик.

Наличный курс доллара в Украине в ближайшие несколько дней до 24 мая в большинстве банков будет в пределах коридора покупки и продажи от 37 до 37,90 грн/долл. А в обменниках финкомпаний этот коридор составит от 37,05 до 37,80 грн/долл.

Как прогнозирует аналитик Алексей Козырев, что касается курса евро, то в кассах банков ценники покупки/продажи по евро будут в пределах коридора от 40,10 до 41,85 грн/евро.

В обменниках финкомпаний курс евровалюты будет находиться в пределах коридора покупок и продаж от 40,05 до 41,30 грн/евро, добавил эксперт.

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Также он отметил, что на межбанке НБУ будет удерживать коридор в пределах 35,56 до 36,93 грн/долл., продолжая своими интервенциями закрывать дефицит доллара.

"Интервенции НБУ спокойно удерживают этот коридор и покрывают дефицит валюты на рынке", - добавил Козырев.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 21 мая

Напомним, в банковских обменниках Киева наличный курс гривни к доллару 21 мая остался на уровне предыдущего показателя - 37,60 грн/долл. Относительно евро курс гривни также не изменился и составил 40,90 грн/евро.

А вот продать американскую валюту в среднем можно было по курсу 37,13 грн за долл., евро - 40,23 грн за евро.