Наличный курс евро 20 мая также вырос и составляет 40,80 гривень.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" подорожал на 5 копеек - до 37,42 гривень за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро также подорожал на 5 копеек - до 40,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,92 грн/долл., евро - 39,80 грн / евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,98 гривень.

Курс доллара в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 20 мая, остался на уровне предыдущего показателя – 37,60 грн/долл.

Согласно прогнозу Нацбанка, гривня продолжает укрепляться за последний месяц и в ближайшие месяцы валютных колебаний регулятор не ожидает.

По прогнозу экономического эксперта Бориса Кушнирука, летом 2023 года курс доллара в Украине может ослабнуть, гривня же продолжит укрепляться, но при определенных условиях. По его словам, к обесцениванию наличной гривни к доллару может привести плановая девальвация национальной валюты.

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