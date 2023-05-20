В НБУ уверяют, что ситуация на валютном рынке спокойная и комфортная.

Гривня продолжает укрепляться за последний месяц. И, как заявляют в Нацбанке, в ближайшие месяцы валютных колебаний они не ждут.

Как говорится в сюжете ТСН, в НБУ отмечают, что сейчас разница между фиксированным курсом гривны и наличным наименьшая за 2023 год и достигает 50-60 копеек.

Так, курс доллара в обменниках в продаже упал до 37,40 грн, это объясняют сезонным фактором, когда средств аграриев стало больше на рынке. Но в НБУ заявляют, что сейчас важно Украине получить международную финансовую поддержку на покрытие дефицита бюджета.

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По состоянию на 1 мая международные резервы составляют почти 36 млрд долл., что стало самым высоким показателем за последние 11 лет.

"Для украинцев с учетом того, что мы живем в условиях фиксированного курса, мы считаем, что ситуация комфортная в условиях войны. У нас достаточный объем резервов, мы применяем эффективную кредитно-денежную политику", - говорит Юрий Гелетей, заместитель главы НБУ.

Курс доллара в Украине

По состоянию на 19 мая наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева укрепился на 5 копеек – до 37,60 грн/долл. Относительно евро курс гривни укрепился на 30 копеек и составлял 40,90 грн/евро.

19 мая курс наличного доллара в "Приватбанке" остался на уровне предыдущего дня - 37,37 грн за доллар.

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