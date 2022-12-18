Известно, что в бюджете на 2023 год официальный среднегодовой курс установили на уровне 42 грн/долл.

На сегодня в Украине официальный курс гривны к доллару составляет 36,6. В бюджете на 2023 год официальный среднегодовой курс установили на уровне 42 грн/долл. К концу следующего года прогнозируют курс 45,3-45,4 грн/долл.

Однако, по мнению экономиста Олега Пендзина, в реальности курс будет несколько меньше.

Как пояснил он в комментарии 24 канала, на днях ЕС согласовал 18 миллиардов помощи для Украины. Есть надежда, что США дадут примерно такую же сумму. Все это, отмечает Пендзин, перекроет потребности в 36,5 миллиардов долларов, которые есть в госбюджете Украины на 2023 год.

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"Если это будет так, то Нацбанку не надо будет печатать деньги. Ведь в этом году он уже напечатал 370 миллиардов ничем не обеспеченных денег, что в некоторой степени является основой той инфляции, которую мы видим", – пояснил экономист.

У Украины не было другого варианта, добавляет он, ведь в начале полномасштабного вторжения мы не имели своевременной полноценной поддержки, которую обещали партнеры. Нацбанк был вынужден "подпирать" бюджет этими печатными деньгами.

"В следующем году есть надежда, что курс будет крепче, чем те цифры, которые я назвал", – резюмировал Пендзин.

Курс валют в Украине: прогноз

Как писал УНИАН, сегодня курс гривны к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 1 копейку - до 40,10 грн/долл. Относительно евро курс гривны ослаб на 2 копейки - до 42,25 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,60 грн за долл., евро-41,50 грн за евро.

Известно, что более 60% населения Украины заявили об ухудшении материального положения своей семьи, отметив при этом существенный рост цен на товары и лекарства.

Эксперты говорят, что курс доллара в Украине в ближайшее время, скорее всего, будет оставаться на прежнем уровне, серьезных изменений не предвидится, поскольку ситуация на валютном рынке сейчас чрезвычайно стабильна.

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