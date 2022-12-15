Ослабить гривню может повышенный спрос на отдельные товары и новые блэкауты.

Курс доллара в Украине в ближайшее время, скорее всего, будет оставаться на прежнем уровне, серьезных изменений не предвидится, так как ситуация на валютном рынке сейчас чрезвычайно стабильна.

Такой прогноз сделал директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, отметив, что ослабить гривню может повышенный спрос на отдельные товары и новые блэкауты.

"Стабильность будет сохраняться, поскольку серьезного влияния каких-либо факторов нет. Но если будут мощные удары и повторный блэкаут, гривна может ослабнуть. Также гривну может ослабить спрос на горючее и генераторы, если он значительно вырастет зимой", – отметил эксперт.

Негативно повлиять на курс может изменение ситуации с экспортом металлургии или зерна из-за сохранения дефицита электроэнергии в течение длительного времени.

Курс доллара в Украине: сколько стоил доллар 14 декабря

Напомним, в банковских обменниках Киева 14 декабря курс гривни к доллару остался на уровне предыдущего показателя – 40,20 грн/долл. Относительно евро курс гривни ослаб на 25 копеек – до 42,15 грн/евро.

А курс наличного доллара в "ПриватБанке" подорожал на 10 копеек - до 39,90 грн за доллар. Курс евро к гривне подорожал на 20 копеек - до 41,95 грн/евро.