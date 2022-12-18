Курс гривни к евро составляет 42,25 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 1 копейку - до 40,10 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослаб на 2 копейки - до 42,25 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,60 грн за долл., евро - 41,50 грн за евро.

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Напомним, в банковских обменниках Киева 17 декабря курс гривни к доллару снизился на 1 копейку - до 40,11 грн/долл.

К евро курс гривни ослаб на 3 копейки - до 42,23 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,63 грн за долл., евро - 41,50 грн за евро.

А курс наличного доллара "ПриватБанке" 16 декабря подешевел на 5 копеек - до 39,75 грн за доллар.

Курс евро к гривне остался на уровне предыдущего дня - 41,95 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,25 грн за долл., евро - 40,95 грн за евро.

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