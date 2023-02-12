Курс гривни к евро сегодня составляет 42,91 грн/евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня укрепился на 10 копеек - до 40,10 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 9 копеек и составляет 42,91 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,65 грн за долл., евро - 42,20 грн за евро.

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Курс валют в условиях войны

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украину действовал плавающий курс гривни. Из-за войны официальный курс гривни 24 февраля 2022 года был зафиксирован на уровне 29,25 грн/долл. 21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Курс доллара в Украине - прогнозы

Как сообщал УНИАН, глава НБУ Андрей Пышный рассказал, что существует серьезная угроза для курса гривни по отношению к доллару в 2023 году. Из-за войны Национальный банк Украины допустил избыток денежной массы в банковской системе. По его словам, угрозу для гривни создает то, что деньги могут оказаться на валютном рынке, что обвалит курс. Он отметил, что важно, чтобы средства оставались в системе, поэтому Нацбанк заинтересован в привлекательной процентной ставке для банковских депозитов.

В проекте государственного бюджета на 2023 год Кабмин заложил средний курс гривни 42,2 грн/долл., а в конце года чиновники прогнозировали его на уровне 50 грн/долл.

Впрочем инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса заверил, что сейчас в Украине нет никаких предвестников, которые бы указывали на то, что доллар достигнет отметки в 50 грн/долл.

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