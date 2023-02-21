Банк понес потери в 300 млн долл из-за занижения цены продажи.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину британский конгломерат HSBC заявил о завершении продажи своего российского бизнеса.

Как сообщает Reuters, завершение продажи бизнеса запланировано на первую половину 2023 года. Банк понес потери в 300 млн долл из-за занижения цены продажи.

Деятельность HSBC в России включала корпоративный банковский бизнес, который предлагал широкий спектр кредитных и инвестиционно-банковских услуг отечественным и международным клиентам.

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Лондонский кредитор подтвердил, что сделка ожидает одобрения регуляторных органов.

Падение российской экономики

Самые богатые люди России 24 февраля, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, в совокупности потеряли 46,6 млрд долларов. По состоянию на конец 2022 года их потери приблизились к 100 млрд долл.

8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний.

27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

30 июня началось стремительное падение акций "Газпрома". В тот же день вслед за "Газпромом" началось падение акций крупнейших российских компаний. Война в Украине только за один квартал отбросила экономику России на четыре года. Вторжение стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории РФ.

По состоянию на 31 августа 80% россиян остались без сбережений. 29 сентября в The Insider вышел материал о том, что Россия на грани полного исчерпания финансовых резервов.

По итогам сентября доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем в этом году, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

19 декабря 2022 года российские акции показали самое большое в мире годовое падение.

17 февраля 2023 года Bloomberg писал о том, что экономика агрессора потеряет 190 миллиардов долларов валового внутреннего продукта к 2026 году по сравнению с довоенной траекторией.

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