Наиболее распространенными являются кредиты до 1,2 млн грн.

В течение апреля-июня ставки по целевым банковским кредитам для малого и среднего бизнеса без учета льготных государственных программ могут снизиться до 15-17% годовых.

Как сообщила директор департамента малого и среднего бизнеса "Глобус Банка" Оксана Шульга, главным стимулом для улучшения условий кредитования является постепенное снижение учетной ставки. По ее мнению, в течение 2-3 месяцев Нацбанк может снизить учетную ставку с существующих 14,5% до 14-13%, что позволит коммерческим банкам более активно развивать кредитование малого и среднего бизнеса на более выгодных условиях.

"Развитие банковского кредитования фактически "привязано" к размеру учетной ставки. Ведь учетная ставка фактически фиксирует текущую стоимость национальной валюты и стоимость привлеченных под развитие кредитования финансовых ресурсов. Именно поэтому чем меньше будет учетная ставка, тем выгоднее станут условия для заемщиков", – сказала эксперт.

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Шульга отметила, что в первом квартале 2024 года количество выданных целевых кредитов для малого и среднего бизнеса (МСБ) выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом более 90% от всех выданных кредитов для МСБ приходится на совместные программы банков и производителей/поставщиков основных средств ведения бизнеса.

Банкир обратила внимание, что с начала 2024 года наибольший спрос наблюдается на кредиты на приобретение авто для бизнеса (более 40% от всех кредитов), приобретение коммерческой техники (около 30%), производственного оборудования (25% кредитов). При этом наиболее распространенными (более 95% кредитов) являются кредиты сроком на 3-5 лет со средней суммой запрашиваемого кредита до 1,2 млн грн.

Шульга считает, что во втором квартале популярность банковских кредитов для малого и среднего бизнеса будет только набирать обороты. При этом оптимальным результатом для тех банков, которые развивают направление кредитования малого и среднего бизнеса, станут 50-60 выданных кредитов ежемесячно на общую сумму более 80 млн грн.

"Сейчас только треть всех банков предоставляют малому и среднему бизнесу соответствующие кредиты вне государственных кредитных программ. Однако благоприятная ситуация в экономике страны, "либеральная" учетная ставка способны существенно повлиять именно на этот вид кредитования", – подытожила эксперт.

Кредитование в Украине

14 марта правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 15% до 14,5% с 15 марта. Этому способствовали дальнейшее замедление инфляции, сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке, а также положительные сдвиги в вопросах получения внешней помощи.

Первый заместитель председателя правления "Глобус Банка" Елена Дмитриева прогнозировала, что в условиях дальнейшего снижения учетной ставки на ипотечном рынке возможно удешевление ставок по кредитам: в зависимости от срока и размера первого взноса они могут снизиться до 5-17% годовых.

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