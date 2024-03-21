Наибольший спрос наблюдается на одно- и двухкомнатные квартиры стоимостью от 2 до 3 млн грн.

В условиях дальнейшего снижения учетной ставки на ипотечном рынке возможно удешевление ставок по кредитам. Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии первого заместителя председателя правления "Глобус Банка" Елены Дмитриевой.

"При благоприятных экономических, политических и военных условиях уже во втором квартале можно ожидать дальнейшую коррекцию учетной ставки - с существующих 14,5% до 14-13%. Конечно, коммерческие банки уже отрабатывают возможность сокращения ипотечных ставок: в зависимости от срока и размера первого взноса они могут снизиться до 5-17% годовых", - сказала Дмитриева.

По ее словам, такую ситуацию можно считать позитивным сигналом для будущих покупателей жилья на первичном рынке, которые решат воспользоваться как государственной ипотекой, так и совместными с девелоперами ипотечными программами.

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Дмитриева обратила внимание на то, что с начала года на первичном рынке наибольший спрос на приобретение жилья в ипотеку (около 70% от всех сделок) наблюдается на 1,2-комнатные квартиры площадью от 45 м2 до 70 м2 общей стоимостью от 2 млн грн до 3 млн грн. При этом в подавляющем большинстве случаев сделки заключаются сроком до 20 лет с первоначальным взносом в 30% от стоимости жилья.

Банкир отметила, что для потенциальных заемщиков-покупателей, кроме цены и площади дома, важны еще несколько качественных характеристик ЖК:

безопасность проживания (локация, регион и город);

наличие самодостаточной инфраструктуры (рекреационной, детской, социально-бытовой, спортивной и т.д., наличие паркингов);

удачное расположение с учетом транспортного сообщения;

безопасность проживания в самом ЖК (круглосуточная охрана, закрытая от посторонних территория);

наличие вблизи ЖК рекреационных зон (например, парков, лесов, озер).

"С начала года на первичном рынке постепенно возобновляется тенденция качественной конкуренции ЖК, что является хорошим признаком "выздоровления" строительного рынка, а затем девелоперам придется концентрировать свои усилия не только на сроках строительства, объемах продаж, расширении возможностей приобретения, но и на создании по-настоящему комфортного и современного жилья", - отметила специалист.

По ее мнению, основными факторами, которые будут формировать развитие ипотечного кредитования во втором квартале 2024 года, станут ритмичность получения и достаточный объем макрофинансовой помощи, развитие экономики и в частности строительной отрасли и активное развитие кредитных и депозитных банковских программ с усилением конкуренции за клиента.

Дмитриева прогнозирует, что с апреля по июнь 2024 года на первичном рынке по программе "еОселя" и совместным ипотечным программам банков и девелоперов может быть заключено суммарно до 200-250 ипотечных сделок на общую сумму до 500 млн грн. При этом около 80-85% ипотек будет выдано в Киеве, Киевской области и некоторых областных центрах, преимущественно в западных областях.

Ипотека в Украине

Как писал УНИАН, в октябре 2023 года коммерческие банки снизили ставки ипотечного кредитования - впервые с начала широкомасштабного вторжения, в среднем ставка снизилась сразу на 3%.

В начале года была расширена программа льготной ипотеки "еОселя". Отныне по программе льготной ипотеки "еОселя" украинцы могут купить не только квартиры, но и частные дома, таунхаусы и дуплексы. Для этого жилью должно быть не более 3 лет.

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