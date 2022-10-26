В ближайшие три месяца банки ожидают усиления всех видов рисков, кроме риска ликвидности.

В следующие 12 месяцев большинство банков Украины прогнозируют ограниченный рост объема корпоративных кредитов и ожидают дальнейшего сокращения розничного кредитования.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка со ссылкой на результаты опроса об условиях банковского кредитования.

"В III квартале банки и в дальнейшем констатировали замедление кредитования вследствие войны: респонденты отметили незначительное восстановление спроса на кредиты со стороны бизнеса и дальнейшее сокращение спроса со стороны населения. Участники опроса отметили ужесточение стандартов кредитования и снижении уровня одобрения заявок. Банки в дальнейшем ожидают рост спроса на краткосрочные и гривневые бизнес-кредиты и прогнозируют усиление большинства видов рисков", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что спрос населения на кредиты сокращался в основном за ухудшения потребительских настроений. Банки сдержанно оценивают перспективы кредитования и в ближайшие три месяца ожидают усиления всех видов рисков, кроме риска ликвидности.

Кредиты в Украине

Как сообщал УНИАН, 18 марта правительство объявило о запуске беспроцентного кредитования бизнеса на время войны. На время военного положения и еще месяц после его завершения ставка по кредитам будет 0%. Проценты за предпринимателей будет платить государство. После военного положения процентная ставка вырастет, однако она будет не более 5%.

В августе в Минэкономики рассказали, что происходит с доступными кредитами во время войны. Чаще всего кредитуются предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства, торговли и производства и промышленной переработки.

12 октября Кабинет министров утвердил постановление о запуске новой государственной программы, которая позволяет привлечь до 60 млн грн льготного кредита предприятиям, которые из-за войны потеряли свои производственные мощности.

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