Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства, торговли и производства и промышленной переработки.

За прошедшую неделю банки выдали предпринимателям доступных кредитов на 1,2 млрд грн.

Как сообщила пресс-служба Министерства экономики, с начала действия программы "Доступные кредиты 5-7-9" бизнес получил 46,4 тыс. кредитов на общую сумму 135,9 млрд грн.

"Больше всего предприниматели взяли антикризисных кредитов – 59,6 млрд грн и на рефинансирование полученных ранее кредитов – 28,3 млрд грн. Кроме того, на антивоенные цели было выдано 16,5 млрд грн, на инвестиционные цели – 10,8 млрд грн. Аграрии получили 19,7 млрд грн кредитных средств на поддержку своей деятельности, торговые компании взяли 972,6 млн грн кредитов для пополнения оборотных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства (52%), торговли и производства (24%), промышленной переработки (14%).

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров Львовская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Винницкая области и г. Киев.

Война в Украине и кредитование бизнеса:

18 марта правительство приняло решение о запуске беспроцентного кредитования бизнеса на время войны. На время военного положения и еще месяц после его завершения ставка по кредитам будет 0%. Проценты за тех, кто хочет вести бизнес, будет платить государство. После военного положения процентная ставка по этой программе будет не более 5%.

1 августа в Кабмине рассказали о выданных льготных кредитах для предпринимателей за время войны.

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