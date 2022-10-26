Курс гривни укрепился и относительно доллара, и относительно евро.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева укрепился на 20 копеек - до 40,40 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни укрепился на 5 копеек и составляет 39,40 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 39,60 грн за долл., евро - 38,30 грн за евро.

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Как сообщал УНИАН, 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения России, Национальный банк зафиксировал официальный курс на уровне 29,25 грн/долл.

21 июля НБУ ослабил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабинет министров предусмотрел средний курс гривны 42,2 грн/долл., а в конце 2023 года чиновники прогнозируют его на уровне 50 грн/долл.

Что будет с курсом гривны - прогнозы экспертов

Директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько прогнозирует, что курс доллара на наличном рынке на текущей неделе будет находиться в коридоре 39,9-40,8 грн/долл.

В ближайшее время курс доллара в Украине существенно не изменится. На это время гривна остается достаточно стабильной, и каких-либо предпосылок для ее падения не наблюдается. Такое мнение высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. "Пока идет война, давление на гривну будет оставаться. Но прямо сейчас фундаментальных экономических причин для падения гривны нет", – отметил он.

Эксперты говорят, что в следующие 12 месяцев ожидается дальнейшее ослабление курса гривни. При этом среднее значение обменного курса будет держаться на уровне 41,93 грн/долл.

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