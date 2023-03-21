США и ЕС подвергли критике растущие связи между Россией и Турцией.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и массовых антироссийских санкций, в Турции зафиксирован всплеск регистрации компаний россиянами.

Как сообщает Bloomberg, согласно отчету аналитического центра The Economic Policy Research Foundation of Turkey, в 2022 году россияне учредили в Турции более 1300 фирм, что на 670% больше, чем в предыдущем году.

Как говорится в материале, рост количества новых компаний с российскими партнерами подчеркивает растущую привлекательность Турции как направления для российских денег после войны в Украине. Фирмы с иранскими партнерами заняли второе место.

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Эта тенденция отражает турецкий рынок жилья, где в прошлом году россияне составляли почти четверть всех иностранных покупателей недвижимости.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган воздержался от участия в западных санкциях против России в связи с ее вторжением в Украину, что сделало Турцию привлекательным местом для инвесторов, ищущих убежища от санкций, в том числе олигархов, пытающихся избежать потенциальной конфискации активов.

Как говорится в материале, США и ЕС подвергли критике растущие связи между Россией и Турцией, заявив, что рост экспорта в Россию из Турции позволяет Москве обходить санкции.

Война в Украине и позиция Турции

За год войны в Украине Турция стала одним из основных маршрутов поставки в Россию чипов и микросхем, изготовленных в ЕС и других государствах.

В ноябре 2022 года Турция начала платить за российский газ в рублях.

В январе 2023 года США предупредили ОАЭ и Турцию о последствиях из-за обхода санкций против РФ.

С 1 марта 2023 годв Турция перестала быть главным хабом для обхода антироссийских санкций.

9 марта 2023 года Турция внезапно заблокировала транзит санкционных товаров в Россию. После визита американского топ-дипломата в Анкару турецкая таможня внезапно вспомнила, что обходить санкции – незаконно.

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