После визита американского топ-дипломата в Анкару турецкая таможня внезапно вспомнила, что обходить санкции – незаконно.

Турция резко заблокировала транзит санкционных товаров в Россию. Об этом в комментарии "Ъ FM" рассказали российские предприниматели.

По словам участников рынка, турецкая таможня без предупреждения начала блокировать оформление именно санкционных товаров, поставки которых в России называют "параллельным импортом".

"Вчера вечером стали получать письма о том, что таможенная система Турции блокирует транзитное оформление грузов нетурецкого происхождения. Сегодня утром попытались еще раз оформить, но система действительно все блокирует", – заявил один из собеседников.

Видео дня

По словам коммерческого директора компании Transasia Logistics Валерии Савенковой, официальных объяснений со стороны Турции не будет, поскольку этим Анкара признала бы, что помогает России обходить санкции.

Некоторые собеседники высказали изданию свое предположение, что остановка транзита санкционных грузов напрямую связана с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как Турция помогает России обходить санкции

В течение последнего года западные СМИ неоднократно писали, что Турция помогает России обходить санкции. В частности Турция стала одним из основных маршрутов для поставки современных чипов и микросхем, изготовленных в ЕС и других государствах.

Американские официальные лица прямо предупреждали Турцию, что ее могут ожидать неприятные последствия если она продолжит помогать России в обходе санкций.

Отдельным направлением турецкой помощи агрессору стали масштабные закупки российской нефти турецкими компаниями. Часть этой нефти перерабатывается на турецких НПЗ, часть – перепродается дальше.

Вас также могут заинтересовать новости: