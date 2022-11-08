В сентябре РФ договорилась с Турцией о старте рублевых расчетов за газ.

Власти Турции начали платить Российской Федерации за поставки газа в рублях. В ближайшие месяцы суммы будут увеличиваться

По данным Reuters, Москва просит своих покупателей оплачивать поставки в рублях, чтобы укрепить свою валюту. При этом Анкара пытается стимулировать торговлю, используя лиру, которая пострадала от денежно-кредитной политики.

В сентябре РФ договорилась с Турцией о старте рублевых расчетов за газ. По словам министра энергетики Турции Фатиха Донмеза, Анкара разработает дорожную карту по созданию газового хаба до конца этого года.

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"Мы могли бы организовать международную газовую конференцию, возможно, в январе или феврале, чтобы собрать вместе поставщиков газа и стран-импортеров, чтобы услышать их мнение, и мы будем действовать в соответствии с этим", - отметил турецкий чиновник.

Эмбарго на российский газ - что известно

31 августа российсий монополист "Газпром" временно остановил поставки газа по "Северному потоку-1" из-за утечек смазки. При этом спотовые цены на газ в Европе превысили 3 тысячи евро за тысячу кубометров.

2 сентября в РФ объявили о полной остановке прокачки газа по "Северному потоку-1". На этом фоне спотовая цена газа 5 сентября подскочила на 30% до 2900 долларов за тысячу кубометров. Уже в 20 числах сентября газ в Европе упал ниже 1,7 тысячи долларов за тысячу кубометров.

28 сентября страны ЕС потребовали ограничить цену на газ. При этом несколько европейских стран заявили о необходимости установить верхний предел цен на газ для выработки электроэнергии.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьери Бретон отметил, что ЕС стал независимым от российского газа. В свою очередь министр промышленности Италии Адольфо Урсо заявил, что Италия планирует увеличить свою добычу газа до 6 млрд м3 в год.

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