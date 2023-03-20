С 1 марта Турция перестала быть главным хабом для обхода антироссийских санкций.

Турция действительно приостановила транзит в Россию подсанкционных товаров, поддавшись давлению США и Европы. Об этом агентству Reuters рассказали информированные лица.

Утверждается, что правительство Турции проинформировало бизнес о том, какие иностранные товары отныне нельзя переправлять в Россию. Запрет действует с 1 марта, заявил глава Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четин Текделиоглу.

"Любые товары из этого списка заблокированы для ввоза в Россию, независимо от того, из какой страны они происходят", — сказал он.

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По словам неназванного дипломата из Европейского союза, власти Турции в устной форме гарантировали Европейской комиссии, что с 1 марта санкционные товары не будут переправляться в Россию.

Официально эту информацию власти Турции не комментируют.

В то же время ранее упомянутый представитель Стамбульской ассоциации экспортеров отметил, что товары, произведенные в Турции, даже с санкционными комплектующими из других стран, по-прежнему могут ввозиться в Россию без ограничений.

Как Россия пытается обходить санкции

По данным Bloomberg, Россия довольно успешно обходит санкции Европейского Союза и стран "Большой семерки" и обеспечивает свой ВПК импортными комплектующими. Основные потоки импорта идут транзитом через Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

В настоящее время Европейский союз пытается усилить контроль над исполнением введенных санкций, чтобы передовые технологии не попадали в руки российских военных.

При этом Запад борется с "уклонением" от исполнения санкций не только за рубежом, но и у себя дома. К примеру, в Нидерландах расследуют 45 уголовных дел по обходу санкций ЕС против России.

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