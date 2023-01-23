Согласно сообщениям банков страны-оккупанта, самоклеящиеся стикеры с чипами призваны "заменить" иностранные сервисы бесконтактных платежей.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину банки страны-оккупанта заявили о выведении на рынок платежных стикеров с NFC-чипом, которые будут клеиться на смартфон.

Как сообщает российское РБК, самоклеящиеся стикеры имеют форму банковских карт и согласно сообщениям банков страны-оккупанта, призваны "заменить" иностранные сервисы бесконтактных платежей, которые стали недоступны для россиян после вторжения в Украину.

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Война в Украине и платежные системы в РФ:

26 февраля 2022 года, через два дня после вторжения России в Украину, агрессора отключили от Apple Pay и Google Pay.

По состоянию на 9 марта 2022 года платежная система Apple Pay была полностю недоступна в России.

10 марта 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard 10 марта приостановили работу в России. Сообщалось, что все карты этих платежных систем, уже выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории РФ в прежнем режиме, но ими нельзя будет расплачиваться за границей.

24 марта 2022 года Apple Pay запретила добавлять новые российские карты "Мир".

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