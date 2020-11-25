Соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Кабинет министров продлил до конца 2021 года действие своего постановления от 30 декабря 2015 года, которым были введены повышенные импортные пошлины на товары из России.

Соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании правительства.

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«Проектом предлагается продлить до 31 декабря 2021 года применение льготных ставок ввозной пошлины, установленных Таможенным тарифом Украины и поднятых до уровня ставок режима наибольшего содействия Всемирной организации торговли по отношению к товарам, страной происхождения которых является РФ», - сказано в пояснительной записке к документу.

Хронология событий

16 декабря 2015 года президент Российской Федерации подписал указ «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины», а 25 декабря Совет федерации РФ одобрил федеральный закон «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины».

В декабре 2015 года Кабинет министров утвердил ряд торговых контрмер в отношении российских товаров, а также утвердил перечень российских товаров, запрещенных к импорту в Украину.

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Автор: Дмитрий Шварц