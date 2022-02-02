С начала года в госорганах началась классификация должностей, на основе которой и планируется ввести обновленную систему оплаты труда.

Кабинет министров определил схему должностных окладов для госслужащих на текущий 2022 год.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Принятым постановлением предлагается:

установить корректирующие коэффициенты к должностным окладам государственным служащим некоторых государственных органов;

нормировать вопрос о выплате в 2022 году надбавки за особо важную работу государственным служащим, занимающим должности специалистов по вопросам реформ;

привести в соответствие с законодательством условия оплаты труда государственных служащих судов, органов и учреждений системы правосудия.

Согласно статье 51 Закона "О государственной службе", Кабмин определяет схему должностных окладов на должностях государственной службы и условия оплаты труда государственных служащих, с которыми заключаются контракты о прохождении государственной службы по представлению Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.

"В соответствии со стратегией реформирования государственного управления до 2025 года, продолжается работа над реформой системы оплаты труда. С начала года в государственных органах началась классификация должностей, на основе которой и планируется внедрить обновленную систему оплаты труда", - отметил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Читайте такжеИндонезия отправит тысячи госслужащих на "удаленку" на БалиКак сообщал УНИАН, в Украине с 8 ноября 2021 года для работников центральных и местных органов власти, а также педагогов стала обязательной вакцинация против COVID-19. Работники, которые по состоянию на 8 ноября не имели хотя бы одной прививки, должны были быть отстранены от работы без сохранения зарплат до получения прививки.

9 декабря перечень дополнили работниками предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих к сфере управления центральных органов исполнительной власти; работниками учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений; работниками предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие).

31 января в список тех, кто подлежит обязательной вакцинации против COVID-19, добавились работники органов местного самоуправления; учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности; коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

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