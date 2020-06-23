День государственной службы Украины: история праздника и поздравления для госслужащих
Украинские госслужащие сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Если вы еще не успели поздравить знакомых чиновников - самое время сделать это прямо сейчас. УНИАН собрал для вас лучшие варианты поздравлений с Днем государственной службы Украины.
День государственной службы в Украине - дата праздника
Праздник отмечают ежегодно 23 июня, начиная с 2003 года.
История праздника
День государственной службы начали отмечать после соответствующего указа в 2003 году тогдашнего президента Леонида Кучмы. В документе, подписанном 4 апреля, отмечается, что этот праздник вводят "с учётом роли государственной службы в процессе становления Украины как суверенного, независимого, демократического, социального, правового государства".
Впервые День госслужбы в Украине официально отпраздновали 23 июня 2003 года. Праздник не является нерабочим днем.
Поздравления с Днем государственной службы Украины
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Держслужбовці, вас вітаю
З вашим славним святом,
Радує нехай завжди
Премія й зарплата.
Хай кар’єра в гору йде,
Ранг нехай зростає,
Хай завжди сумлінна праця
Вас лиш надихає.
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З професійним святом вас вітаю,
Наснаги, терпіння та вдачі бажаю.
Хай державна служба буде легкою,
Життя наповнене радістю та весною.
Щоб плани реалізувались,
А цілі робочі - досягалися.
Прибутки щоразу зростали,
Підвищення вас чекали.
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Держслужбовців вітаємо щиро,
Зичимо щастя, добра Вам і миру,
Зичимо долі прихильної дуже,
Зичимо друзів Вам не байдужих,
Зарплати, кар'єри швидкого росту,
Щоб все в житті було легко і просто,
Вдачу у всьому завжди щоб мали,
А горя і бід щоб ніколи не знали.
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Держслужбовці, вас вітаю
З святом професійним,
Буде хай зарплата вище,
Соцпакет – надійним.
Радості вам у роботі,
Хай цвіте держава,
Будні протікають хай
Весело і жваво.
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День государственной службы Украины - видео
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