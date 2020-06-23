День государственной службы Украины: история праздника и поздравления для госслужащих

Украинские госслужащие отмечают свой профессиональный праздник.

Украинские госслужащие сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Если вы еще не успели поздравить знакомых чиновников - самое время сделать это прямо сейчас. УНИАН собрал для вас лучшие варианты поздравлений с Днем государственной службы Украины.

День государственной службы в Украине - дата праздника

Праздник отмечают ежегодно 23 июня, начиная с 2003 года.

История праздника

День государственной службы начали отмечать после соответствующего указа в 2003 году тогдашнего президента Леонида Кучмы. В документе, подписанном 4 апреля, отмечается, что этот праздник вводят "с учётом роли государственной службы в процессе становления Украины как суверенного, независимого, демократического, социального, правового государства".

Впервые День госслужбы в Украине официально отпраздновали 23 июня 2003 года. Праздник не является нерабочим днем.

Поздравления с Днем государственной службы Украины

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Держслужбовці, вас вітаю

З вашим славним святом,

Радує нехай завжди

Премія й зарплата.

Хай кар’єра в гору йде,

Ранг нехай зростає,

Хай завжди сумлінна праця

Вас лиш надихає.

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З професійним святом вас вітаю,

Наснаги, терпіння та вдачі бажаю.

Хай державна служба буде легкою,

Життя наповнене радістю та весною.

Щоб плани реалізувались,

А цілі робочі - досягалися.

Прибутки щоразу зростали,

Підвищення вас чекали.

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Держслужбовців вітаємо щиро,

Зичимо щастя, добра Вам і миру,

Зичимо долі прихильної дуже,

Зичимо друзів Вам не байдужих,

Зарплати, кар'єри швидкого росту,

Щоб все в житті було легко і просто,

Вдачу у всьому завжди щоб мали,

А горя і бід щоб ніколи не знали.

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Держслужбовці, вас вітаю

З святом професійним,

Буде хай зарплата вище,

Соцпакет – надійним.

Радості вам у роботі,

Хай цвіте держава,

Будні протікають хай

Весело і жваво.

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День государственной службы Украины - видео

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