Курс гривни к евро установлен на уровне 29,97 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 19 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,44 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 29,97 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Читайте такжеОбменники вывесили сегодняшний курс доллара

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,50/26,52 грн/долл., к евро - на уровне 30,04/30,07 грн/евро.

Курс на 18 ноября:

Национальный банк Украины на четверг, 18 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,51 грн/долл., то есть гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз:

Эксперты прогнозируют, что в течение ноября курс доллара будет держаться высоких позиций и будет стоить ориентировочно 27 гривень.

Автор: Екатерина Жирий