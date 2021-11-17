Курс гривни к евро установлен на уровне 30,00 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 18 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,51 грн/долл., то есть гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 30,00 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов котировки гривни к доллару установились на уровне 26,42/26,44 грн/долл., к евро - на уровне 29,90/29,92 грн/евро.

Курс на 17 ноября:

Национальный банк Украины на среду, 17 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,41 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на ближайшее время:

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский убежден, что в течение ноября курс доллара будет держаться высоких позиций и будет стоить ориентировочно 27 гривень.

Автор: Екатерина Жирий