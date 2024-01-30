Также по программе льготной ипотеки расширяются возможности для ветеранов войны, участников боевых действий, людей с инвалидностью из-за войны и членов их семей.

Отныне по программе льготной ипотеки "еОселя" украинцы могут купить не только квартиры, но и частные дома, таунхаусы и дуплексы. Для этого жилью должно быть не более 3 лет. Как сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, площадь жилья будет рассчитываться 62,5 кв. м для одного человека и дополнительные 21 кв. м на каждого члена семьи.

"Также расширяем возможности для ветеранов войны, участников боевых действий, людей с инвалидностью из-за войны и членов их семей. Они смогут купить квартиру в Киеве и областных центрах, если многоквартирному дому не более 10 лет. Раньше было ограничение до трех лет. Если решили покупать в других населенных пунктах — без ограничений по возрасту дома", - отметил Федоров.

Отмечается, что для военнослужащих ВСУ по контракту и силовиков, педагогов, медиков и ученых ставка составляет 3% годовых. Для участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ и всех остальных украинцев без собственного жилья — 7%. Минимальный первоначальный взнос - 20%, а срок кредита — 20 лет.

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Кроме того, Федоров подчеркнул, что у покупателей будет возможность застраховать жилье по цене покупки.

Всего с начала действия программы кредиты на приобретение жилья взяли уже 6 916 украинских семей.

Льготная ипотека "еоселя": что известно

Льготная ипотека для украинцев стала доступнее. С октября 2022 года в Украине стартовала государственная программа доступной ипотеки "еОселя". В начале она предусматривала возможность взять ипотечный кредит под льготные 3% годовых для четырех категорий граждан – военнослужащих и силовиков, медиков, педагогов и ученых.

Позже, с августа 2023 года, действие программы было расширено на ряд других категорий украинцев, которым доступна ипотека под 7%. В частности, взять льготный кредит могут все граждане, не имеющие собственного жилья или жилья, большего нормативной площади.

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