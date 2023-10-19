В первом полугодии доля ипотечных кредитов на первичном рынке составила лишь 1,1%.

Коммерческие банки снизили ставки ипотечного кредитования - впервые с начала широкомасштабного вторжения. В среднем ставка снизилась сразу на 3%.

Как рассказала первый заместитель председателя правления "Глобус Банка" Елена Дмитриева, сентябрьское снижение размера учетной ставки НБУ до 20% побуждает коммерческие банки к развитию и улучшению условий широкого спектра кредитных и в частности ипотечных программ.

"Снижение учетной ставки стало толчком к активизации кредитования, в первую очередь ипотеки, которая не может развиваться в условиях высоких процентных ставок", - отметила она.

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По ее мнению, прежде всего ожидается оживление ипотечного кредитования именно на первичном рынке, который с начала полномасштабной агрессии практически замер.

По данным Дмитриевой, за первое полугодие 2023 года доля кредитов на первичном рынке в банковской системе составляет всего 1,1% от общего количества выданных ипотечных кредитов. Такие результаты обусловлены не только высокими ставками, но и общим снижением спроса на первичном рынке. Поэтому улучшение условий кредитования поспособствует увеличению спроса на строящуюся недвижимость.

Дмитриева отметила, что наиболее выгодная цена фиксируется в объектах на стадии строительства - стоимость таких квартир на 30-35% меньше, чем у жилья после ввода дома в эксплуатацию. Именно поэтому механизм совместных ипотечных программ банков и девелоперов является весомым источником увеличения спроса: с одной стороны, банк аккредитует девелопера (то есть фактически подтверждает его способность строить и завершить объект), а с другой - потенциальный покупатель получает кредит на дом по более доступной стоимости.

"Кроме того, при получении кредита на первичном рынке покупатель фиксирует стоимость недвижимости в гривне и обезопасит себя от любых валютных колебаний", - подчеркнула банкир.

Эксперт также предоставила 5 главных советов тем гражданам, кто в ближайшее время планируют приобрести жилье в ипотеку:

обратить внимание на опыт банковского учреждения на ипотечном рынке: он должен быть не меньше 5-7 лет;

банк участвовал / участвует в государственных ипотечных программах, например, "Доступное жилье под 7%" (программа действовала до полномасштабного вторжения), "єОселя" (участие в таких программах является гарантией "чистоты" банка и соответственно безопасности оформления кредита);

размер дополнительных обязательных платежей при оформлении ипотеки (при современной конъюнктуре он не должен превышать 3% от общей суммы займа);

возможность оформления кредита, как на вторичном, так и на первичном рынках жилья (на первичном рынке очень важны совместные с девелоперами ипотечные программы, фактически предоставляющие заемщику двойную гарантию безопасного приобретения квартиры).

Эксперт прогнозирует, что после снижения ипотечных ставок количество выданных банковских кредитов на жилье к концу текущего года может вырасти на 20%, но более активное развитие ипотеки может прийтись на первую половину 2024 года. По ее мнению, этому будет способствовать экономический прогресс страны, благодаря которому учетная ставка будет в дальнейшем снижаться.

Ипотека в Украине

Как сообщал УНИАН, с 1 октября 2022 года в Украине стартовала государственная программа доступной ипотеки "єОселя". В начале своего действия она была доступна только для определенных категорий граждан: военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, педагогов и ученых, медиков, учителей. Для этих категорий ставка ипотечного кредита составляет 3% годовых.

С 1 августа 2023 года программа была расширена на широкий круг украинцев: ветеранов войны и членов их семей; участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, семей погибших ветеранов войны; внутренне перемещенных лиц; других граждан Украины, которые не имеют собственной жилой недвижимости или в собственности которых меньше, чем 52,5 кв. метра для семьи с одного лица (одинокое лицо) и дополнительно 21 кв. метр - на каждого следующего члена семьи. Для этих категорий граждан льготная ставка по ипотечному кредиту составляет 7% годовых.

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