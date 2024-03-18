В прошлом году страна заняла 12-е место в мировом рейтинге стран по размеру прибыли.

По итогам 2023 года граждане Украины на криптовалюте заработали 850 млн долларов. Об этом сообщает Минцифры со ссылкой на результаты исследования Chainalysis.

Отмечается, Украина имеет большой потенциал как один из ведущих криптохабов в Восточной Европе. В прошлом году страна заняла 12-е место в мировом рейтинге по размеру прибыли от инвестиций в криптоактивы, обойдя Бразилию, Японию и Канаду по этому показателю.

Всего в 2023 году все криптоинвесторы достигли прибыли в 37,6 миллиардов долларов США (в 2022 году было 127 млрд долларов). Первое место в рейтинге занимают США с показателем 9,36 млрд долларов. Также в первую тройку входят Великобритания и Вьетнам с прибылью 1,39 млрд долларов и 1,18 млрд долларов соответственно.

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В Минцифры отметили, что в прошлом году вместе с представителями бизнеса разработала проект закона о виртуальных активах № 10225-1. Его цель – создать благоприятные условия для работы с новым классом активов и установить прозрачные правила их налогообложения. Легализация криптоиндустрии поможет привлечь большую часть иностранных инвестиций.

Рекордный рост биткоина

5 марта 2024 года цена биткоина поднималась до более чем 69 208 долларов, превысив исторический максимум от ноября 2021 года в 68 999 долларов США. В понедельник, 11 марта, биткоин достиг нового рекордного максимума, пересекая отметку в 70 тысяч долларов.

В начале 2024 года американские регуляторы впервые разрешили Bitcoin-ETF, одобрив таким образом биржевые фонды, инвестирующие в биткоин. Это считается ключевым событием для сектора цифровых активов.

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