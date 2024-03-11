Крупнейшая криптовалюта мира пока не показывает признаков замедления.

В понедельник, 11 марта, биткоин достиг нового рекордного максимума, пересекая отметку в 70 тысяч долларов. Как сообщает Reuters, рост крупнейшей криптовалюты пока не показывает никаких признаков замедления.

Отмечается, что криптовалюта повысилась благодаря потоку налички в новые спотовые биржевые фонды биткоинов, а также надеждам, что Федеральная резервная система скоро снизит процентные ставки.

Стремительный рост биткоина: что известно

Еще в 2021 году биткоин приблизился к рекордной отметке в 69 000 долларов. Однако, уже в 2022 году произошел обвал криптовалют. Восстановление началось в 2023 году.

Видео дня

Позже, в начале 2024 года американские регуляторы впервые разрешили Bitcoin-ETF, одобрив таким образом биржевые фонды, инвестирующие в биткоин. Это считается ключевым событием для сектора цифровых активов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) тогда разрешила BlackRock, Invesco и Fidelity, Valkyrie и другим фондам начать торги. Борьба за одобрение Bitcoin-ETF продолжалась более десяти лет.

Спотовый биткоин-ETF (exchange-traded fund - биржевой инвестиционный фонд) является инвестиционным инструментом, позволяющим людям инвестировать в биткоины, не покупая их напрямую. Так, для операций с криптоактивами пользователь может просто купить долю через брокера в биржевом инвестиционном фонде, который торгует биткоинами. Поэтому ранее УНИАН рассказал, удачное ли сейчас время зарабатывать на криптовалютах.

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