Стоимость криптовалюты превысила рекордное значение ноября 2021 года.

Во вторник, 5 марта, цена биткоина поднималась до более чем 69 208 долларов, превысив исторический максимум от ноября 2021 года в 68 999 долларов США. Затем стоимость снова снизилась. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

"Цена биткоина (BTC) установила рекорд, поднявшись выше 69 000 долларов США на криптовалютной бирже Coinbase. Этот уровень превышает стоимость от 10 ноября 2021 года", – отмечается в сообщении.

Отмечается, что вероятным катализатором такого исторического роста стала массовая волна покупки криптовалюты спотовыми фондами ETF, которые недавно утвердили в США.

Видео дня

"Криптовалюты сейчас используются как альтернатива использованию золота, когда рынки стремятся защититься от повышенных рисков, высоких процентных ставок. Поэтому неудивительно, я думаю, что когда вы видите рост цены на золото, криптовалюты делают то же самое", – отметил главный экономист Equiti Capital Стюарт Коул, пишет Reuters.

Аналитики говорят, что биткойн также выиграл перед апрельским так называемым халвингом – процессом, который происходит каждые четыре года, во время которого скорость выпуска токенов, а также вознаграждения майнерам сокращаются вдвое.

Так, предложение биткоинов ограничено 21 миллионом, из которых 19 миллионов уже добыто.

Стремительный рост биткоина

В 2021 году биткоин вплотную приблизился к отметке в 69 000 долларов, что было историческим максимумом стоимости популярной криптовалюты. Однако уже в 2022-м произошел обвал криптовалют. Восстановление началось в 2023 году.

Ранее УНИАН писал, что крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюта биткоин на пути к своему крупнейшему месячному приросту за более чем три года, который вызван стремительным поступлением наличности в биржевые фонды.

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