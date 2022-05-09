В военное время МВФ и Всемирный банк подтверждают и даже рекомендуют делать контролируемую эмиссию.

До конца года, по прогнозам Национального банка Украины и Министерства экономики, инфляция составит 20%.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он отметил, что в военное время МВФ и Всемирный банк подтверждают и даже рекомендуют делать контролируемую эмиссию. По словам премьер-министра, это полезно, чтобы руководство страны могло поддерживать свою экономику.

"НБУ в пределах установленных параметров может это делать. НБУ прогнозирует, что до конца года инфляция будет около 20%, мы также с Министерством экономики эти границы будем очень внимательно отслеживать. Сейчас после COVID во всем мире инфляция, в принципе, галопирует. В стране, что ведет самую большую на европейском континенте после Второй мировой войны, полномасштабную, кровавую войну против наглого агрессора, инфляция в районе к 20% - абсолютно приемлемая. Это нормально для военного времени", - добавил Шмигаль.

Ранее сообщалось, что война забрала более 50% ВВП Украины и для того, чтобы компенсировать эти потери, экономика должна ежегодно расти на 15% в течение 5 лет, на 7% – в течение 10 лет. Гражданское общество должно стать драйвером мобилизации восстановительных усилий.

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