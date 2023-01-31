Уже второй покупатель не оплатил лот и потерял гарантийный взнос.

Фонд госимущества Украины в третий раз выставил на аукцион контрольный пакет акций одесского завода "Орион".

Об этом УНИАН сообщили в региональном отделении Фонда государственного имущества по Одесской и Николаевской областям.

"Предыдущий победитель аукциона, который предложил 80 млн грн, не оплатил лот и потерял гарантийный взнос 1,37 млн грн", - сообщили в пресс-службе отделения.

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На сайте "Prozorro" говорится, что третий аукцион состоится 6 февраля, скидка – 50% от стартовой цены первого аукциона.

Сейчас начальная цена лота – 3 млн 427 тыс. 352,69 грн (с НДС). Размер минимального шага повышения – 34 тыс. 273, 53 грн. Размер гарантийного взноса – 685 тыс. 470,54 грн.

В описании лота говорится, что это государственный пакет акций в размере 50% уставного капитала ПАО "Машиностроительное производственное объединение "Орион", в количестве 2 млн 883 тыс. 281 акции.

Завод "Орион" и его продажа:

"Орион" — одно из старейших предприятий Одессы. Выпускало компрессоры для холодильников и транспортные кондиционеры, в частности, для военной техники.

Государство владеет 2 883 281 акцией ПАО "Машиностроительное производственное объединение "Орион", что составляет контрольный пакет – 50% уставного капитала + 1 акция.

12 октября 2022 года в Одессе состоялся первый с 24 февраля аукцион по приватизации, на который выставили контрольный пакет акций предприятия "Орион".

Объект приватизации – контрольный пакет акций ПАО "Машиностроительное объединение "Орион". На торгах соревновались девять участников, цена выросла почти в 30 раз — с 7,4 млн до 220 млн грн, но победитель не оплатил лот.

Вторая попытка состоялась 27 декабря. Было шесть участников аукциона, цена лота снизилась на 140 млн грн – победитель ООО "Курортный" предложило 80 млн грн.

Приватизация во время войны:

28 июля 2022 года Верховная Рада приняла закон об упрощении приватизации и содействии релокации бизнеса. Впоследствии стало известно, что с 1 сентября в Украине должна массово стартовать приватизация.

И. о. главы Фонда госимущества Ольга Батова заявила, что приватизация начнется с хлебокомбинатов и спиртзаводов. По словам Батовой, есть около 200 объектов, уже готовых к приватизации.

Первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что после возобновления приватизации ожидается продажа 150 объектов и около 1-2 млрд гривен поступлений в госбюджет.

3 января 2023 года Кабмин отменил аукционы на Prozorro до конца войны.

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