В Минэкономики подсчитали, что даст госбюджету приватизация 150 объектов.

От приватизации первых после принятия закона о возвращении такой возможности 150 объектов в государственный бюджет может поступить около 1-2 млрд грн.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

"Мы сейчас стартуем с базовой стоимости активов, но я думаю, что по меньшей мере 1-2 млрд грн по результатам аукционов первых 150 предприятий, которые уже готовы быть приватизированы, мы получим. Для нас сейчас очень важно каждую гривню направлять в госбюджет", - отметила она.

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Приватизация во время войны:

28 июля Верховная Рада приняла закон об упрощении приватизации и содействии релокации бизнеса.

4 августа премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что с 1 сентября в Украине должна массово стартовать приватизация.

И. о. главы Фонда госимущества Ольга Батова заявляла, что приватизация начнется с хлебокомбинатов и спиртзаводов. По словам Батовой, есть около 200 объектов, уже готовых к приватизации.

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