Обсуждение документа продолжалось почти 3 часа.

Верховная Рада приняла в целом законопроект №7451 по упрощению приватизации, в том числе для содействия релокации предприятий.

Как сообщил первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, поддержали такое решение 233 народных депутатов.

"После почти трех часов обсуждения правок Парламент наконец принял в целом [законопроект] 7451 об упрощении приватизации, в т. ч. для содействия релокации предприятий", - говорится в сообщении.

Вчера, 27 июля, в Минэкономики сообщили, что правительство утвердило перечень 420-ти государственных предприятий, которые будут переданы в управление Фонда госимущества для дальнейшей приватизации и для ликвидации.

В частности, принято решение о том, что 66 государственных предприятий получат новых собственников в рамках так называемой "малой" приватизации. Ожидается, что там будет восстановлено или модернизировано производство, созданы новые рабочие места. Это станет частью экономического восстановления страны.

В министерстве подчеркнули, что "внутри страны существует большой запрос на приватизацию". Также среди бизнесменов есть готовность инвестировать в бывшие госпредприятия, если за инвестором будут закреплены и гарантированы права собственности.

"Правительство рассматривает приватизацию как эффективное средство ускорения экономического роста. Частный собственник способен быстро наладить процессы на предприятии и снова осуществить его перезапуск. А каждый работающий бизнес сегодня - это усиление украинской экономики", - отметили в ведомстве.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Верховная Рада приостановила процесс приватизации госпредприятий из-за угроз в сфере безопасности.

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