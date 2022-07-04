Об этом сообщила вице-президент ЕИБ на конференции по вопросам восстановления Украины в швейцарском Лугано.

Европейский инвестиционный банк выделит Украине дополнительно 700 млн долларов.

Об этом заявила вице-президент ЕИБ Тереза Червинская на Международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в швейцарском городе Лугано.

"Европейский инвестиционный банк и дальше будет поддерживать Украину. Требуется быстрое восстановление, но также необходима долговременная поддержка. Мы будем продолжать поиски решений, что необходимо делать сразу, а также расширяем на почти 700 млн долларов помощь", - сказала она.

Война в Украине и ЕИБ:

11 марта 2022 года Украина получила первые выплаты от Европейского инвестиционного банка.

В начале апреля Европейский инвестиционный банк перечислил Украине 668 млн евро неотложной помощи.

Вас также могут заинтересовать новости: