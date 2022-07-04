Европейский инвестиционный банк выделит Украине дополнительно 700 млн долларов.
Об этом заявила вице-президент ЕИБ Тереза Червинская на Международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в швейцарском городе Лугано.
"Европейский инвестиционный банк и дальше будет поддерживать Украину. Требуется быстрое восстановление, но также необходима долговременная поддержка. Мы будем продолжать поиски решений, что необходимо делать сразу, а также расширяем на почти 700 млн долларов помощь", - сказала она.
Война в Украине и ЕИБ:
11 марта 2022 года Украина получила первые выплаты от Европейского инвестиционного банка.
В начале апреля Европейский инвестиционный банк перечислил Украине 668 млн евро неотложной помощи.
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