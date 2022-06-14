Три российских банка отключили от системы SWIFT.

Крупнейшие инвестиционные банки США больше не обслуживают государственный долг Российской Федерации. Речь идет о JPMorgan Chase и Goldman Sachs.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что Министерство финансов США запретило проводить операции указанным финансовым учреждениям.

Отмечается, что JPMorgan Chase и Goldman Sachs активно торговали российским долгом, но после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля спрос на операции резко упал. Теперь банки полностью остановили все операции.

По данным главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк отключают от системы SWIFT.

"В седьмом пакете санкций ЕС важно, чтобы эти ограничения затронули все российские банки, включая Газпромбанк", - отметил Ермак.

Как ранее сообщал УНИАН, 3 июня Европейский Союз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России, который, среди прочего, включает отказ стран ЕС от импорта российской нефти в течение 6 месяцев, от импорта нефтепродуктов – в течение 8 месяцев и отключение от SWIFT "Сбербанка", "Россельхозбанка", "Московского кредитного банка" и "Белорусского банка реконструкции и развития".

После этого президент Владимир Зеленский подчеркивает необходимость введения седьмого пакета санкций против России, который должен стать еще мощнее.

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