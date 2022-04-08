Президент ЕИБ Вернер Хойер также сообщил, что банк продолжит поддерживать Украину.

Совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) перечислил Украине 668 млн евро неотложной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается, президент ЕИБ Вернер Хойер подтвердил, что 668 млн евро в рамках срочного реагирования банка и солидарности с Украиной были перечислены в полном объеме.

"Россия ведет беспощадную войну в Украине, совершая зверства против невинных мирных жителей. Мы не можем позволить, чтобы нас парализовал ужас, но мы должны продолжать упорно работать, чтобы оказывать дальнейшую поддержку Украине и соседним странам, которые принимают миллионы беженцев. Мы уже выплатили Украине 668 млн евро, и продолжим помогать", – сказал Хойер.

Война против Украины: