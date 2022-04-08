Совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) перечислил Украине 668 млн евро неотложной помощи.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
Как отмечается, президент ЕИБ Вернер Хойер подтвердил, что 668 млн евро в рамках срочного реагирования банка и солидарности с Украиной были перечислены в полном объеме.
"Россия ведет беспощадную войну в Украине, совершая зверства против невинных мирных жителей. Мы не можем позволить, чтобы нас парализовал ужас, но мы должны продолжать упорно работать, чтобы оказывать дальнейшую поддержку Украине и соседним странам, которые принимают миллионы беженцев. Мы уже выплатили Украине 668 млн евро, и продолжим помогать", – сказал Хойер.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По всей Украине идут ожесточенные бои. Враг бомбит города, с особой жестокостью уничтожается мирное население. Населенные пункты буквально стираются с лица земли.
- 11 марта 2022 года Украина получила первые выплаты от Европейского инвестиционного банка.