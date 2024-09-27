16 крупных финансовых учреждений объединились вокруг Wero.

Крупнейшие банки Европейского союза годами создавали новую систему оплаты, которая позволит клиентам отказаться от карт Visa Inc. и Mastercard Inc. Речь идет о проекте Wero, который распространяется на большую часть Западной Европы.

Издание Bloomberg пишет, что платформа, поддерживаемая 16 крупными банками и финансовыми учреждениями, включая BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG и Worldline SA, позволит немецкому клиенту мгновенно рассчитываться с отелем во Франции, используя свой собственный банковский счет, а не карту Visa или Mastercard.

Если проект удастся, то это может стоить двум платежным гигантам миллиарды долларов комиссионных, которые они получают от европейских торговцев каждый раз, когда покупатели оплачивают что-либо картой. Но что еще более важно, это пример того, что Европа не хочет полагаться на США в создании ключевых элементов инфраструктуры, в частности, финансовой.

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"Visa и Mastercard настолько велики, что в их руках сосредоточена большая власть над рынком", - говорит Мартина Ваймерт, исполнительный директор European Payments Initiative, компании, создавшей Wero. "Идея состоит в том, чтобы создать альтернативу международным системам, чтобы предложить европейским игрокам и потребителям европейский выбор".

Wero предстоит пройти долгий путь, прежде чем она сможет сравниться с Visa и Mastercard, которые ежегодно обрабатывают десятки триллионов долларов по всему миру. К примеру, в прошлом году эти компании обработали 14,8 триллиона долларов и около 9 триллионов долларов соответственно, получая комиссию за обработку транзакций.

За прошедшие годы в Европе появилось множество локальных платежных систем, таких как Swish в Швеции, Twint в Швейцарии и iDeal в Нидерландах, но ни одна из них не получила такого широкого распространения, как Visa или Mastercard.

Wero, которая в прошлом году приобрела iDeal, а также люксембургскую компанию Payconiq, стремится заполнить эти пробелы. Ее услуги будут доступны как через собственное приложение, так и через платформы кредиторов-участников.

Платежные операции в Украине

Ранее компания Mastercard сообщала, что по результатам второго квартала 2023 года Украина вошла в ТОП-5 стран мира по количеству бесконтактных оплат гаджетами. Кроме этого, последние 5 лет наша страна традиционно входила в десятку стран, являющихся лидерами по количеству NFC-оплат.

При этом в НБУ заявили, что украинцы активно пользуются платежными картами. Больше всего осуществленных операций с использованием карт по количеству и по сумме приходилось на расчеты в торговых сетях.

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