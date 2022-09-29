Платежные системы ограничат комиссию за перевод денег в Украину до 3% от суммы перевода.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения международные платежные системы договорились снизить комиссии для денежных переводов в Украину.

Об этом говорится в сообщении НБУ. Решение было принято по инициативе Еврокомиссии.

Международные компании, которые предоставляют услуги по переводу денег обязались расширить возможности для осуществления доступных и прозрачных переводов средств на поддержку украинцев и Украины.

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Платежные системы ограничат комиссию за перевод денег в Украину до 3% от суммы перевода.

Документ подписали руководители Visa, Mastercard, Wise, Extrabanca, Ria Money Transfer, Small World, TransferGo, а также представители крупнейший украинских банков и платежных систем.

Сниженные тарифы будут действовать девять месяцев со дня подписания соглашения. После их пересмотрят в соответствии с текущей ситуацией.

В Нацбанке отметили, что с начала полномасштабного вторжения РФ большинство международных систем перевода средств полностью отменили плату за переводы в Украину.

По предварительным оценкам НБУ, за январь-июль 2022 года в Украину перечислили $7,6 млрд. Это всего на 5,7% меньше, чем за аналогичный довоенный период.

Из всех средств, перечисленных в Украину из-за границы за январь-июль 2022 года, через международные системы перевода поступило 24% средств.

Как менялись суммы переводов:

За 2019 украинцы перевели 12 миллиардов долларов.

В январе - июне 2020 году объем частных переводов официальными и неформальными каналами составил: в Украину из-за границы - 5365 млн долл. США в эквиваленте; из Украины за границу - 246 млн долл. США в эквиваленте.

По итогам августа 2020 года объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину сократился на 11% в годовом выражении и составил $906 млн.

В 2020 году мигранты перевели в Украину11 980 млн долларов.

В 2021 году трудовые мигранты перевели в Украину 15 026 млн долларов.

На фоне полномасштабного военного вторжения России объем частных переводов в Украину из-за границы за май 2022 года составил 1 162 млн долларов.

По итогам первого полугодия 2022 года украинские заробитчане перечислили домой $6,46 млрд.

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