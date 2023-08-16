Такое стремительное развитие бесконтактных оплат связано с ростом популярности цифровых кошельков.

По результатам второго квартала Украина вошла в ТОП-5 стран мира по количеству бесконтактных оплат гаджетами. Последние 5 лет наша страна традиционно входила в десятку стран, являющихся лидерами по количеству NFC-оплат.

Согласно сообщению компании Mastercard, которое получил УНИАН, доля расчетов смартфонами и гаджетами с NFC среди всех бесконтактных оплат в физическом ритейле в стране пересекла рубеж в 60% во втором квартале этого года.

"По результатам второго квартала Украина заняла место в первой пятерке вместе с Австралией, Великобританией, Нидерландами и США", - сообщил вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине и Молдове Юрий Батхин.

Отмечается, что такое стремительное развитие NFC-оплат связано с ростом популярности цифровых кошельков, которые позволяют превратить гаджет с модулем NFC – смартфон, смарт-часы или фитнес – браслет – в удобный платежный инструмент, а кроме этого - с распространением технологии бесконтактной оплаты. Среди самых популярных категорий оплат - продуктовый ритейл, заведения питания, одежда и обувь, а также автозаправочные станции.

В компании также отметили, что важным фундаментом для распространения культуры бесконтактных оплат также стало развитие сети платежных терминалов, поддерживающих такой вид расчетов. По данным НБУ, сегодня почти 97% POS-терминалов в стране принимают бесконтактные оплаты.

По словам Батхина, именно комплексный подход к развитию бесконтактных оплат в стране и открытость украинцев к инновациям, стали важными предпосылками "цифрового скачка" и обеспечили Украине место среди мировых стран-лидеров в категории NFC-оплат.

Технологию NFC могут "прокачать" в 4-6 раз

Как сообщал УНИАН, консорциум NFC Forum, в который входят технологические компании, среди которых Apple и Google, представил план развития технологии бесконтактной передачи данных NFC до 2028 года. В частности, планируется увеличить радиус действия NFC в 4-6 раз, тогда как сегодня сигнал чипа принимается на небольшом расстоянии, для чего необходимо прикасаться гаджетом или картой к POS-терминалу.

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