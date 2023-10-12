В то же время понадобятся месяцы - если не больше года - чтобы эти деньги дошли до Киева.

Высокопоставленные чиновники США активизировали свои усилия, чтобы заставить западные правительства использовать сотни миллиардов долларов из замороженных резервов российского центрального банка для помощи Украине.

Как сообщает The Washington Post ссылаясь на анонимные источники, если бы Вашингтон действовал в одиночку, он мог бы использовать только 5 миллиардов долларов, хранящихся в Соединенных Штатах. В то же время Кремль имеет около 300 миллиардов долларов, замороженных на различных банковских счетах в западных странах.

Официальные лица США уверены, что российские банковские резервы не являются заменой для новой экстренной военной и экономической помощи со стороны Вашингтона, которая нужна Украине, чтобы пережить следующие несколько месяцев войны. Даже самые агрессивные и оптимистичные сторонники считают, что потребуются месяцы - если не больше года - чтобы деньги дошли до Киева.

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Как отмечали источники, налоговые поступления от конфискованных российских активов могут быть использованы Украиной как залог для привлечения гораздо больших сумм от частных инвесторов. Это освободило бы Украину от необходимости занимать деньги на рынках капитала, рискуя собственными резервами.

Также отмечается, что использование российских резервов имело бы очевидное политическое преимущество, поскольку не накладывало бы больших расходов на западных налогоплательщиков.

"Это, несомненно, вернулось сейчас как часть обсуждения", — сказал источник, информированный о внутренних переговорах высокопоставленных финансовых чиновников США и Европы. "США стали гораздо более открытыми не только для захвата, но и для использования российских резервов".

"Конечно, это как бы раздвигает границы санкций, конфискации", - сказал официальный представитель западного правительства, осведомленный о дискуссиях по этому поводу. - "Но, похоже, на международном уровне растет консенсус по этому поводу... кто собирается за это платить? Или это ответственность Запада, или Кремль тоже должен сыграть свою роль?"

Передача замороженных российских активов Украине

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина может получить российские замороженные активы на сумму в 300 миллиардов долларов. В США и странах Европы изучают правовые основания для использования этих средств для восстановления нашей страны.

Такж СМИ сообщали, что Минюст США планирует передать Украине конфискованные активы РФ в сумме одного миллиарда долларов.

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