Европейский центробанк обеспокоен, что это может подорвать доверие к евро как мировой валюте.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) предостерег руководство ЕС от конфискации замороженных российских активов, утверждая, что это может подорвать доверие к евро как мировой валюте и нанести ущерб финансовой стабильности.

Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, ЕЦБ в частном порядке сообщил Европейской комиссии, что планы перенаправления прибыли от замороженных активов российского центрального банка на помощь Украине якобы послужат плохим сигналом для мировых рынков.

По мнению ЕЦБ, использование процентных поступлений от замороженных российских активов может побудить другие центральные банки, обладающие большими денежными резервами, "повернуться спиной" к евро, особенно если ЕС будет действовать в одностороннем порядке без участия других стран G7.

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"Последствия могут быть существенными: это может привести к диверсификации резервов от активов, деноминированных в евро, увеличить стоимость финансирования для европейских государств и привести к диверсификации торговли", - считают в ЕЦБ.

Чиновники ЕС рассматривают вопрос о том, можно ли перенаправить в Украину прибыль, полученную от реинвестирования активов РФ. Одна из идей, которую рассматривают чиновники Еврокомиссии, требует, чтобы хранители российских активов в ЕС вносили вклад из полученной прибыли, которую они аккумулируют у себя и реинвестируют, поскольку не могут отдать владельцу, то есть России, из-за санкций. Эти средства можно было бы использовать для поддержки Украины.

Однако эта идея вызвала нервозность среди государств-членов, а также в ЕЦБ, который продвигает евро как глобальную валюту и не хочет подрывать доверие к финансовым структурам ЕС, отмечает FT.

"Нет никаких разногласий в том, что это правильно с моральной точки зрения, но очень сложно понять, как это сделать. Нельзя обходить закон. А если вы найдете что-то юридически обоснованное, каковы будут последствия для статуса евро как мировой валюты?", - сказал один из дипломатов ЕС.

Комиссия, добавил дипломат, стремится сделать что-то в области использования замороженных российских активов, и предложения ожидаются уже в этом месяце.

Конфискация российских активов в ЕС - что известно

Напомним, в ЕС изучают способы использования части доходов от замороженных российских активов, которые застряли в финансовой системе Европы. Украина столкнулась с необходимостью восстановления инфраструктуры стоимостью в сотни миллиардов евро из-за вторжения России.

Брюссель рассматривал ряд вариантов, в том числе активное управление российскими активами для получения дохода для Украины или, в качестве альтернативы, получение части процентных платежей, связанных с ними, в стремлении привлечь финансирование. Все рассматриваемые варианты сопряжены с правовыми и финансовыми рисками, и по ним не принято никаких решений.

Недавно в Бельгии заявили, что планируют направить все полученные проценты с замороженных российских активов на восстановление Украины. Бельгия рассчитывает заработать не менее 625 млн евро на процентах в этом году при обычном налоговом режиме.

Дискуссии проходят на фоне более широких дебатов о путях привлечения финансирования для восстановления Украины и о том, как обеспечить взнос России. На этой неделе в Сенат США был внесен двухпартийный законопроект, который уполномочивает президента Джо Байдена конфисковать российские суверенные активы и передать их Киеву для долгосрочного восстановления Украины.

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