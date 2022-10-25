Это в целом составит около 18 млрд евро в 2023 году.

Европейский Союз в течение войны ежемесячно будет выделять Украине до 1,5 млрд евро для финансирования дефицита государственного бюджета.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в Берлине.

Она напомнила, что Украина с начала 2022 года уже получила от Европейского Союза более 19 млрд евро финансовой помощи, не считая военных поставок, но этого недостаточно.

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"По данным международных финансовых организаций и Украины, ежемесячно необходимо от 3 млрд до 5 млрд евро только на покрытие текущих расходов. Надежная поддержка необходима от Европейского Союза, наших друзей из США и международных финансовых институтов. Я верю, что будет верно, если Европейский Союз возьмет на себя справедливую долю. И я работаю со странами-членами, чтобы ЕС поддержал Украину суммой до 1,5 млрд евро ежемесячно на протяжении войны, что в целом составит около 18 млрд евро в 2023 году", – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Дефицит госбюджета:

Кабинет министров планирует покрывать дефицит государственного бюджета Украины в 2023 году за счет Международного валютного фонда, Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, дефицит госбюджета в 2023 году составит около 38 млрд долларов. Он назвал три источника этого дополнительного финансирования дефицита бюджета от партнеров: макрофинанс от ЕС в размере 12 млрд долларов, то есть, миллиард ежемесячно; 12 млрд долларов от МВФ, который он должен предоставить на следующий год; и ежемесячно по 1,5 млрд долларов от Соединенные Штатов. В целом это 3,5 млрд ежемесячно, которые могут полностью перекрыть дефицит госбюджета Украины.

Помощь Украине во время войны:

19 июля 2022 года Европейский союз подписал меморандум о транше для Украины на 1 миллиард евро. 6 августа стало известно о том, что в ЕС разработали новый проект обещанной финансовой помощи.

В августе Украина получила от ЕС 1 миллиард евро в рамках большого пакета помощи для преодоления финансовых последствий войны на общую сумму 9 миллиардов евро. Средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных потребностей.

5 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о подписании соглашения с ЕС о предоставлении Украине бюджетной поддержки на 500 миллионов евро, которые пойдут на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, а также на поддержку малых фермеров. Их украинское правительство получило 28 сентября

1 октября стало известно о том, что Всемирный банк дополнительно выделит Украине 530 миллионов долларов.

4 октября стало известно о том, что Международная финансовая корпорация предоставит Украине 25 миллионов евро на ремонт муниципальных зданий для размещения в них внутренне перемещенных лиц.

Также 4 октября пресс-служба Министерства финансов сообщила о том, что Украина получит от Всемирного банка дополнительное финансирование на 529,9 миллиона долларов для насущных нужд.

По состоянию на 18 октября Всемирный банк мобилизовал для Украины почти 13 миллиардов долларов экстренного финансирования, в том числе и в обязательствах и гарантиях доноров. Из этой суммы 11 миллиардов долларов уже выделены в полном объеме. Также 18 октября в Украину поступили 2 миллиарда евро помощи от ЕС.

21 октября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина в следующем году может рассчитывать на получение 18 миллиардов евро для удовлетворения основных потребностей.

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