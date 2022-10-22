Ольга Стефанишина отметила, что для получения транша полгода велись переговоры.

Европейский союз в следующем году выделит Украине средства. Деньги пойдут на поддержку государства и покрытия "дыры" в бюджете.

Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.

"Это важное решение. Это результат более чем полугодовых переговоров с ЕС. Эти средства будут направляться в государственный бюджет Украины для поддержания существования государства, покрытия недостачи бюджета", - отметила политик.

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При этом она указала, что средства направят на социальные, медицинские и пенсионные выплаты, а также для обеспечения финансовой стабильности и выполнения базовых функций.

"Также рассчитываем, что часть этих средств будет направлена на восстановление государства, в частности, энергетической инфраструктуры", - подытожила Стефанишина.

Помощь Украине во время войны - что известно

19 июля 2022 года Евроейский союз подписал меморандум о транше для Украины на 1 миллиард евро. 6 августа стало известно о том, что в ЕС разработали новый проект обещанной финансовой помощи.

В августе Украина получила от ЕС 1 миллирад евро в рамках большого пакета помощи для преодоления финансовых последствий войны на общую сумму 9 миллиардов евро. Средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных потребностей.

5 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о подписании соглашения с ЕС о предоставлении Украине бюджетной поддержки на 500 миллионов евро, которые пойдут на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, а также на поддержку малых фермеров. Их украинское правительство получло 28 сентября

1 октября стало известно о том, что Всемирный банк дополнительно выделит Украине 530 миллионов долларов. 4 октября стало известно о том, что Международная финансовая корпорация предоставит Украине 25 миллионов евро на ремонт муниципальных зданий для размещения в них внутренне перемещенных лиц.

Также 4 октября пресс-служба Министерства финансов сообщила о том, что Украина получит от Всемирного банка дополнительное финансирование на 529,9 миллиона долларов для насущных нужд.

По состоянию на 18 октября Всемирный банк мобилизовал для Украины почти 13 миллиардов долларов экстренного финансирования, в том числе и в обязательствах и гарантиях доноров. Из этой суммы 11 миллиардов долларов уже выделены в полном объеме. Также 18 октября в Украину поступили 2 миллиарда евро помощи от ЕС.

21 октября президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина в следующем году может рассчитывать на получение 18 миллиардов евро для удовлетворения основных потребностей.

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