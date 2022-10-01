Общая сумма привлеченной Всемирным банком помощи с начала войны составляет 13 млрд долларов.

Всемирный банк дополнительно выделит в помощь Украине 530 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте Всемирного банка.

Отмечается, что 30 сентября Всемирный банк объявил о дополнительных 530 млн долларов, которые будут предоставлены в поддержку правительства Украины для решения немедленных потребностей, которые возникли из-за вторжения России в Украину.

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"Финансирование Международного банка реконструкции и развития обеспечивается своевременными кредитными гарантиями, предоставленными Великобританией (500 млн долларов) и Королевством Дании (30 млн долларов). Дополнительное финансирование, мобилизовано в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине"(PEACE). Данный проект оказывает постоянную поддержку правительству в способности обеспечить предоставление основных государственных услуг, в частности, в сферах здравоохранения, образования и социальной защиты", - сказано в сообщении.

На сегодняшний день Всемирный банк мобилизовал для Украины почти 13 млрд долларов экстренного финансирования, в том числе и в обязательствах и гарантиях доноров. Из этой суммы 11 млрд долларов уже выделены в полном объеме. Эта помощь позволила Украине продолжить предоставление важных государственных услуг населению и помогла уменьшить влияние значительных человеческих и экономических потерь, вызванных войной.

"Наш последний анализ показывает, что общие долгосрочные расходы на реконструкцию и восстановление в Украине являются огромными, а потребности даже на следующие три года достигают более 100 млрд долларов. Эта цифра, как ожидается, будет расти по мере продолжения войны", - отметил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи.

Также сообщается, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину общий объем военной и гражданской помощи Дании, включая гуманитарную и финансовую поддержку, составляет более 563 млн евро.

Война в Украине и помощь ЕС:

19 июля 2022 года ЕС подписал меморандум о транше для Украины на 1 миллиард евро.

6 августа 2022 года стало известно о том, что в ЕС разработали новый проект обещанной финансовой помощи.

В августе 2022 года Украина получила от ЕС 1 млрд евро в рамках большого пакета помощи для преодоления финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро. Средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных потребностей.

5 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о подписании соглашения с ЕС о предоставлении Украине бюджетной поддержки на 500 млн евро, которые пойдут на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, а также на поддержку малых фермеров.

Правительство Украины 28 сентября получило 500 млн евро грантовых средств ЕС в рамках подписанного 5 сентября контракта по развитию государства и усилению устойчивости-III.

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