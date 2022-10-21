Речь идет о средствах, которые будут предоставляться Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки и международными финансовыми институтами.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что Украина в следующем году может рассчитывать на получение 18 млрд евро для удовлетворения основных потребностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом фон дер Ляйен сказала по итогам двухдневного заседания Европейского Совета на уровне лидеров стран-членов Евросоюза в Брюсселе.

Президент ЕС напомнила, что ранее была согласована макрофинансовая помощь для Украины в размере 9 млрд евро, которая будет частично выделена до конца этого года. По состоянию на сейчас, с начала этого года, Евросоюз поддержал Украину на сумму 19 млрд евро.

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По ее словам, сегодня на встрече лидеров ЕС внимание больше сосредоточено на следующем годе. "Для Украины очень важно иметь предсказуемый и стабильный поток доходов", - заявила фон дер Ляйен.

"Украина говорит нам, что им нужно примерно 3-4 млрд евро в месяц, чтобы иметь достаточно ресурсов для основных нужд. И эти 3-4 млрд евро должны финансироваться Европейским Союзом, нашими американскими друзьями, и финансовыми институтами. Поэтому дискуссия сосредоточивалась на сумме 1,5 млрд евро в месяц для Украины, которая будет финансироваться Евросоюзом", - заявила президент ЕК.

При этом, она уточнила, что в целом, в следующем году, с помощью Евросоюза, США и международных финансовых организаций сумма, на которую Украина сможет рассчитывать, составит 18 млрд евро.

"Мы поручили министрам финансов развить надлежащий механизм, но также было важно послать сигнал Украине, что мы очень хорошо знаем, насколько важным является этот надежный поток дохода", - заявила она.

Помощь Украине во время войны:

19 июля 2022 года ЕС подписал меморандум о транше для Украины на 1 миллиард евро.

6 августа 2022 года стало известно о том, что в ЕС разработали новый проект обещанной финансовой помощи.

В августе 2022 года Украина получила от ЕС 1 млрд евро в рамках большого пакета помощи для преодоления финансовых последствий войны на общую сумму 9 млрд евро. Средства помогут в финансировании первоочередных бюджетных потребностей.

5 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил о подписании соглашения с ЕС о предоставлении Украине бюджетной поддержки на 500 млн евро, которые пойдут на обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц, а также на поддержку малых фермеров.

Правительство Украины 28 сентября получило 500 млн евро грантовых средств ЕС в рамках подписанного 5 сентября контракта по развитию государства и усилению устойчивости-III.

1 октября стало известно о том, что Всемирный банк дополнительно выделит Украине 530 миллионов долларов.

4 октября 2022 года стало известно о том, что Международная финансовая корпорация (IFC) предоставляет Украине 25 млн евро на ремонт муниципальных зданий для размещения в них внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Также 4 октября пресс-служба Министерства финансов сообщила о том, что Украина получит от Всемирного банка дополнительное финансирование на 529,9 млн долл. для насущных нужд.

По состоянию на 18 октября 2022 года Всемирный банк мобилизовал для Украины почти 13 млрд долларов экстренного финансирования, в том числе и в обязательствах и гарантиях доноров. Из этой суммы 11 млрд долларов уже выделены в полном объеме.

Также 18 октября в Украину поступили 2 миллиарда евро помощи от ЕС.

Кабинет министров планирует покрывать дефицит государственного бюджета Украины в 2023 году за счет Международного валютного фонда, Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Проект государственного бюджета Украины на 2023 год предусматривает, что ежемесячный дефицит составит более 3 млрд долларов.

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