Если раньше украинские экспортеры металлолома совершали сугубо экономические преступления, вывозя заграницу стратегическое сырье без уплаты каких-либо пошлин в бюджет, то с возобновлением поставок лома в Приднестровье они перешли к финансированию терроризма.

Такое мнение в комментарии для "Апострофа" высказал политолог Николай Давидюк, комментируя первую с начала полномасштабной войны отгрузку украинского металлолома в ПМР.

"Сейчас "секретом Полишинеля" является то, как экспортеры металлолома доказывали на таможне его украинское происхождение и получали сертификаты EUR.1 для его беспошлинного вывоза за границу. ГБР, БЭБ и другие силовые структуры неоднократно открывали уголовные дела, но ни одно из них не дошло до суда. Но все это - чисто экономические преступления, тогда как поставки лома в Приднестровье - это уже совсем другое дело. Это, по сути, прямое финансирование терроризма и страны-агрессора", - сказал он.

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Политолог также напомнил, что Приднестровская молдавская республика - это российский анклав на территории Молдовы, именно там расположен Молдавский метзавод, один из столпов экономики самопровозглашенного формирования.

"Кремлевский диктатор Путин уже давно объявил о намерении проложить сухопутный коридор в Приднестровье через Одесскую область. А для этого ему нужны источники финансирования чтобы поддерживать жизнеспособность этого анклава. Металлургический завод в Рыбнице идеально подходит под эту задачу! То есть, поддерживая экономику ПМР, украинские металлоломщики финансируют российские войска на этой территории, которые направили свое оружие против Украины, финансируют пророссийские настроения в Одесской области", - подчеркнул эксперт.

По словам Николая Давидюка, в 2018 году Украина ввела экономические санкции против Молдавского МЗ, но в следующем году они были сняты по непонятным причинам.

"Но сейчас в Украине война, мы даем отпор рашистам на востоке и на северо-востоке. В то же время, на западе нечистоплотные дельцы обеспечивают врага, страну-террориста, стратегическим сырьем. Очевидно, это уже вопрос к более весомым компетентным органам, каким образом украинский лом "прошел" нашу таможню без уплаты никакой пошлины и "поехал" в Приднестровье. Торговля со страной-террористом - это уже дело СБУ и ГУР, которые должны положить конец этой схеме", - подчеркнул политолог.