По прогнозу эксперта, больших потрясений курса до конца года не ожидается.

Официальный курс доллара в Украине в ближайщее время будет держаться на уровне 36-37 гривен, в банках валюта будет стоить 38-39 гривен, а в обменниках - около 40.

Такой прогноз озвучил для Gazeta.ua экономист Илья Несходовский.

До конца года держать средства он советует в банках - на депозитах в гривне.

"Некоторые банки сейчас предлагают 18 процентов. Это конечно ниже, чем уровень инфляции. Поэтому если есть возможность купить какие-то товары, которые будут необходимы и станут дороже, то стоит это сделать. Есть предложения по выдаче средств на собственное дело. Можно попробовать этот вариант, который может дать доход", - говорит Несходовский.

По его словам, ситуация с гривной будет зависеть от того, как будет приходить помощь западных партнеров.

"И насколько хорошо мы будем реализовывать нашу продукцию за рубежом. Прогноз такой, что больших потрясений относительно цены гривни по отношению к доллару не будет", - прогнозирует эксперт.

В связи с этим он советует покупать валюту и открывать трехмесячный депозит с небольшим процентом.

"Но за разницу между тем курсом, который есть сейчас и каким будет, можно получить достаточный уровень прибыльности. Это лучшее предложение, которым стоит сейчас воспользоваться", - отмечает экономист.

Ранее эксперт спрогнозировала, что курс доллара в Украине может измениться уже в ближайшие дни.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, - ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл.